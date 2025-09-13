«Ждали этот вызов». Автор победного гола «Шанхая» — о матче с «Локомотивом»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1).

– Каково было обыграть действующих чемпионов?

– Мы знали, что будет тяжёлый матч. Они очень хорошо играли вначале. Но мы ждали этот вызов. Здорово добыть победу.

– Вы забросили первую шайбу в КХЛ, и она стала победной. Как ощущения?

– Отлично! Мне не пришлось делать многого, Спенсер Фу создал момент. У меня было немного времени и пространства, и мне хватило удачи, чтобы отправить шайбу в ворота. Когда создаются такие условия, ты надеешься, что сможешь забить. Но это никогда не бывает просто, потому что вратари в этой лиге играют хорошо.

– Были опасения, что шайбу не засчитают?

– В моменте я не мог бы сказать, был там офсайд или нет. На видео заметно, что момент очень близкий. Но, к счастью, гол засчитали.

– Как удалось нейтрализовать нападение «Локомотива», когда им нужно было отыгрываться?

– Думаю, самое простое – держать шайбу подальше от ворот и переносить игру в их зону. Это хорошая команда, они владели инициативой на протяжении большей части игры. Но мы лучше реализовали свои моменты, – сказал Саттер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.