Главная Хоккей Новости

«Ждали этот вызов». Автор победного гола «Шанхая» — о матче с «Локомотивом»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Сергеев, Береглазов) – 06:11 (5x5)     1:1 Спунер (Меркли, Душак) – 28:31 (5x5)     2:1 Саттер (Фу, Валенцов) – 41:39 (5x5)     3:1 Эллис (Кузнецов, Райлли) – 55:28 (5x5)     4:1 Сомерби (Райлли) – 57:30 (en)    

– Каково было обыграть действующих чемпионов?
– Мы знали, что будет тяжёлый матч. Они очень хорошо играли вначале. Но мы ждали этот вызов. Здорово добыть победу.

– Вы забросили первую шайбу в КХЛ, и она стала победной. Как ощущения?
– Отлично! Мне не пришлось делать многого, Спенсер Фу создал момент. У меня было немного времени и пространства, и мне хватило удачи, чтобы отправить шайбу в ворота. Когда создаются такие условия, ты надеешься, что сможешь забить. Но это никогда не бывает просто, потому что вратари в этой лиге играют хорошо.

– Были опасения, что шайбу не засчитают?
– В моменте я не мог бы сказать, был там офсайд или нет. На видео заметно, что момент очень близкий. Но, к счастью, гол засчитали.

– Как удалось нейтрализовать нападение «Локомотива», когда им нужно было отыгрываться?
– Думаю, самое простое – держать шайбу подальше от ворот и переносить игру в их зону. Это хорошая команда, они владели инициативой на протяжении большей части игры. Но мы лучше реализовали свои моменты, – сказал Саттер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Новости. Хоккей
