Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Голы — вопрос времени». Кудашов — о низкой результативности московского «Динамо»

«Голы — вопрос времени». Кудашов — о низкой результативности московского «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов перед игрой с «Авангардом» высказался о низкой результативности бело-голубых на старте сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
2-й период
3 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Пыленков, Мамин) – 01:00 (5x5)     1:1 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 03:17 (5x4)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 14:31 (5x3)     1:3 Ожиганов (Комтуа, Сикура) – 15:12 (5x4)     2:3 Шарипзянов (Окулов, Рашевский) – 20:50 (5x4)    

— Состав не претерпел фундаментальных изменений, но в то же время результативность оставляет желать лучшего. Почему так происходит? Есть ли причины для беспокойства динамовских болельщиков?
— Причин для беспокойства нет. Я уже говорил, что у нас квалифицированные нападающие. Голы — вопрос времени.

— Добавляет ли вам интереса как тренеру встреча со своим бывшим подопечным Дмитрием Рашевским? Понятно, что на льду друзей нет, но удалось ли сохранить тёплые отношения и с Дмитрием, и с Алексеем Сопиным?
— В «Авангарде» много игроков — бывших динамовцев. Почему только про Рашевского спрашиваете? Он играет сейчас в другой команде, не будем это обсуждать, — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».

Материалы по теме
«Динамо» впервые победило в сезоне КХЛ! Матч с «Металлургом» раскрасила массовая стычка
«Динамо» впервые победило в сезоне КХЛ! Матч с «Металлургом» раскрасила массовая стычка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android