«Голы — вопрос времени». Кудашов — о низкой результативности московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов перед игрой с «Авангардом» высказался о низкой результативности бело-голубых на старте сезона.
— Состав не претерпел фундаментальных изменений, но в то же время результативность оставляет желать лучшего. Почему так происходит? Есть ли причины для беспокойства динамовских болельщиков?
— Причин для беспокойства нет. Я уже говорил, что у нас квалифицированные нападающие. Голы — вопрос времени.
— Добавляет ли вам интереса как тренеру встреча со своим бывшим подопечным Дмитрием Рашевским? Понятно, что на льду друзей нет, но удалось ли сохранить тёплые отношения и с Дмитрием, и с Алексеем Сопиным?
— В «Авангарде» много игроков — бывших динамовцев. Почему только про Рашевского спрашиваете? Он играет сейчас в другой команде, не будем это обсуждать, — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».
