Главная Хоккей Новости

Канадский новичок «Шанхайских Драконов» высказался об уровне КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался об уровне Континентальной хоккейной лиги.

– «Шанхай» снова пропускает первым. Видите в этом проблему?
– Да уж, мы любим осложнить себе задачу (улыбается)! Надеюсь, по ходу сезона мы сможем это исправить. Но у нас много характера. Круто, что мы смогли переломить ход этого матча.

– Как вам работать под руководством Жерара Галлана?
– Здорово! Я слышал много хорошего о нём, у него очень солидный послужной список. Он ожидает от нас упорного труда, мы честно отдаём всех себя. Надеюсь, мы добьёмся больших побед с ним.

– Какие ваши первые впечатления от КХЛ?
– У меня довольно много друзей играет здесь, поэтому какое-то представление было. Но ты не прочувствуешь это, пока не сыграешь сам. Скорости здесь такие, к которым я привык. При этом в лиге очень высокий уровень мастерства. Интересно, что будет дальше.

– Говоря о ваших друзьях – летом в КХЛ переехали несколько игроков, которые с вами выступали в «Херши». Вы это обсуждали между собой?
– У нас был очень крепкий коллектив там, мы до сих пор на связи. Уже жду встречи с ними на площадках КХЛ, не терпится сыграть против них. Здорово, что они перебрались сюда. Надеюсь, у них всё будет в порядке, – сказал Саттер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

