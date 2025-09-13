Форвард системы «Динамо» Прохоров: Кузнецов сказал: «Ты на льду как злая собака!»

18-летний нападающий системы московского «Динамо» Даниил Прохоров рассказал про общение с форвардами Александром Радуловым и Евгением Кузнецовым.

— Где вы пересеклись с Радуловым и Кузнецовым?

— С Александром мы провели вместе целый день, было очень круто. Обсуждали с ним драфт, его молодость, карьеру в НХЛ и КХЛ. Я задавал вопросы о разных хоккейных нюансах: над чем надо работать, чтобы закрепиться в команде, какого стиля придерживаться и так далее. Радулов весёлый, очень много знает о хоккее, настоящая живая энциклопедия.

С Кузнецовым довелось поговорить пару минут по телефону. В жизни, как и на льду, Евгений очень весёлый, общительный и открытый человек. Он даже сказал, что помнит меня с матча первого раунда плей-офф МХЛ против «Спартака», на котором присутствовал. Кузнецов сказал: «Ты на льду как злая собака!» (Улыбается) Я был рад знакомству с ним, тем более что он мой любимый хоккеист. Увидеть кумиров и поговорить с ними дорого стоит. Радулов и Кузнецов очень вежливые люди. Здорово, когда отличный хоккеист ещё и хороший человек.

— Вы согласны со сравнением со злой собакой?

— Да, потому что я всегда придерживаюсь агрессивного стиля игры: часто иду в тело, стараюсь залезть соперникам «под кожу» и всегда быть злым на льду. Мне нравится, когда соперники меня боятся, — цитирует Прохорова сайт КХЛ.