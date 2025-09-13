Вице‑президент КХЛ: раздавать билеты на матчи лиги бесплатно — это вред

Вице‑президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал, как лига относится к идее о бесплатном распространении билетов на матчи.

— Есть клубы, где от 80% бюджетного финансирования — и это точно неправильно, это можно замещать коммерческими спонсорами, получая больше доходов с билетов. А у нас, к сожалению, в лиге по‑прежнему есть доля бесплатных билетов, которые раздаются. И в некоторых клубах эта доля составляет до 20%. Хотя если сравнивать с другими командами, то видно, что в этом нет такой необходимости. Да, есть социальная нагрузка — те же детские школы, ветераны, кому надо раздавать билеты бесплатно. Но не в размере же 20% от вместимости арены!

— Вот на матче «Шанхайские Драконы» — «Адмирал» собралось 4,5 тысячи болельщиков на «СКА Арене». Не проще ли раздать бесплатно 10 тысяч билетов, чтобы собрать хорошую посещаемость? Или это вред?

— Я всегда считал, что вред, и мы это обсуждали с клубами. Если люди привыкнут получать билеты бесплатно, то потом продать эти билеты будет невозможно. Всегда должна быть какая‑то социальная квота, но небольшая, исключительно для выполнения социальных функций, — цитирует Доброхвалова «Матч ТВ».