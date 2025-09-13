Уил стал вторым игроком в истории московского «Динамо», набравшим 200 очков в КХЛ

В эти минуты в Омске проходит встреча между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте встречи Джордан Уил забросил вторую шайбу московского клуба во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, 33-летний Уил стал вторым игроком в истории московского «Динамо», набравшим 200 очков в КХЛ в регулярке и плей-офф. Теперь на счету канадца 72 шайбы и 128 результативных передач в 231 матче. Первым игроком «Динамо» по данному показателю был Вадим Шипачёв — на его счету 300 (90+210) результативных баллов, что является рекордом московского клуба.