Главная Хоккей Новости

«Я точно не знаю, что внутри». Дриджер — о минеральном растворе для Бобровского

«Я точно не знаю, что внутри». Дриджер — о минеральном растворе для Бобровского
Вратарь челябинского «Трактора» Крис Дриджер рассказал о тренировках голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского и заявил, что у россиянина есть специальный минеральный раствор для быстрого восстановления баланса.

«Я не знаю, откуда он берёт всё это, – он постоянно что-то дорабатывает. Я просто знаю, что Сергей постоянно что-то делает. Он прекрасно чувствует своё тело, понимает, что чувствует, и полностью отдаётся работе как на льду, так и за его пределами. Бобровский может находиться на льду часами и, кажется, не чувствует усталости. Он относится к этому очень, очень серьёзно. Вот почему он так успешен.

У него есть минеральный раствор. Рецепт был разработан австрийским фармацевтом, с которым он работал. Я точно не знаю, что там внутри, но ему это явно помогает. Сначала он готовил его сам каждый день, но потом тренер во Флориде узнал рецепт и стал готовить для него. У них хорошая система. Он сильно потеет, поэтому ему очень важно соблюдать водный баланс», — цитирует Дриджера RG.

