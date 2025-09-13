Скидки
Хоккей

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин — автор первого хет-трика нового сезона КХЛ

Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин — автор первого хет-трика нового сезона КХЛ
В эти минуты в Омске проходит встреча между местным «Авангардом» и московским «Динамо». После второго периода счёт 5:3 в пользу «ястребов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Пыленков, Мамин) – 01:00 (5x5)     1:1 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 03:17 (5x4)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 14:31 (5x3)     1:3 Ожиганов (Комтуа, Сикура) – 15:12 (5x4)     2:3 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 20:50 (5x4)     3:3 Рашевский – 26:02 (5x5)     4:3 Прохоркин (Лажуа) – 34:05 (5x5)     5:3 Прохоркин (Лажуа, Чистяков) – 36:37 (5x5)     6:3 Волков (Якупов, Чистяков) – 41:41 (5x5)     6:4 Швец-Роговой (Гусев) – 44:01 (5x5)     7:4 Фьоре – 57:34 (en)    

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин стал автором первого хет-трика нового сезона КХЛ. 31-летний форвард забросил на 4-й, 35-й и 37-й минутах встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

До игры с «Динамо» Прохоркин забил одну шайбу в двух матчах.

Главный тренер «Авангарда» Буше: на данном этапе нам не нужны лёгкие победы
