Форвард «Авангарда» Николай Прохоркин — автор первого хет-трика нового сезона КХЛ

В эти минуты в Омске проходит встреча между местным «Авангардом» и московским «Динамо». После второго периода счёт 5:3 в пользу «ястребов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин стал автором первого хет-трика нового сезона КХЛ. 31-летний форвард забросил на 4-й, 35-й и 37-й минутах встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

До игры с «Динамо» Прохоркин забил одну шайбу в двух матчах.