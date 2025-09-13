«Могут быть казусы». Плющев — про обмен судьями с Казахстаном и Беларусью

Бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о соглашении Федераций хоккея России, Казахстана и Беларуси об обмене судьями.

«Сама по себе идея неплохая — обменяться хорошими арбитрами, поделиться опытом. Но вопрос-то в другом. В Беларуси и Казахстане играют по правилам ИИХФ, а в КХЛ было введено немало своих новшеств. То есть их арбитры будут приезжать сюда с одними установками, а наши ездить туда — с другими. Из-за этого могут быть казусы.

Так-то идея хорошая, но при наличии единого знаменателя в судействе, а его нет. Сложно сказать, как это будет на практике. Видимо, надо проводить семинары. Но в то же время не будут же казахи и белорусы отказываться от правил ИИХФ, тем более их сборные играют на чемпионатах мира. Да и КХЛ после того, как на всю страну декларировала, что является передовой лигой в плане судейства, не захочет терять лицо», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».