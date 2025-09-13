Хет-трик Прохоркина принёс «Авангарду» победу над московским «Динамо»

Сегодня, 13 сентября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 7:4.

В составе «Авангарда» отличились Николай Прохоркин (трижды), Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский, Александр Волков и Джованни Фьоре. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, Джордан Уил, Игорь Ожиганов и Артём Швец-Роговой.

Ранее омский клуб потерпел одно поражение от «Ак Барса» (1:2) и одержал одну победу над «Амуром» (2:1). Бело-голубые дважды проиграли: ЦСКА со счётом 2:6 и «Сочи» — 2:3 Б, а также обыграли «Металлург» (2:1 Б).