Авангард — Динамо М, результат матча 13 сентября 2025 года, счет 7:4, КХЛ 2025/2026

Хет-трик Прохоркина принёс «Авангарду» победу над московским «Динамо»
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Пыленков, Мамин) – 01:00 (5x5)     1:1 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 03:17 (5x4)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 14:31 (5x3)     1:3 Ожиганов (Комтуа, Сикура) – 15:12 (5x4)     2:3 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 20:50 (5x4)     3:3 Рашевский – 26:02 (5x5)     4:3 Прохоркин (Лажуа) – 34:05 (5x5)     5:3 Прохоркин (Лажуа, Чистяков) – 36:37 (5x5)     6:3 Волков (Якупов, Чистяков) – 41:41 (5x5)     6:4 Швец-Роговой (Гусев) – 44:01 (5x5)     7:4 Фьоре – 57:34 (en)    

В составе «Авангарда» отличились Николай Прохоркин (трижды), Дамир Шарипзянов, Дмитрий Рашевский, Александр Волков и Джованни Фьоре. За «Динамо» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, Джордан Уил, Игорь Ожиганов и Артём Швец-Роговой.

Ранее омский клуб потерпел одно поражение от «Ак Барса» (1:2) и одержал одну победу над «Амуром» (2:1). Бело-голубые дважды проиграли: ЦСКА со счётом 2:6 и «Сочи» — 2:3 Б, а также обыграли «Металлург» (2:1 Б).

