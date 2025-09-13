17-летний Селиванов стал самым молодым голкипером московского «Динамо» в истории КХЛ

17-летний голкипер московского «Динамо» Владимир Селиванов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и стал самым молодым вратарём бело-голубых в истории лиги (17 лет, 1 месяц, 20 дней), сообщает пресс-служба клуба. Вратарь заменил Максима Моторыгина в третьем периоде матча с «Авангардом» при счёте 3:6. Игра завершилась победой омской команды — 7:4.

В сезоне-2024/2025 Владимир выступал за МХК «Динамо» в Молодёжной хоккейной лиге. Всего на счету Селиванова 20 матчей в МХЛ, восемь из которых завершились победой с 90,8% отражённых бросков и коэффициентом полезности 2,88.

Следующий матч «Динамо» проведёт с «Барысом» на выезде в понедельник, 15 сентября.