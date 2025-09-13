Скидки
17-летний Селиванов стал самым молодым голкипером московского «Динамо» в истории КХЛ

17-летний Селиванов стал самым молодым голкипером московского «Динамо» в истории КХЛ
Комментарии

17-летний голкипер московского «Динамо» Владимир Селиванов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и стал самым молодым вратарём бело-голубых в истории лиги (17 лет, 1 месяц, 20 дней), сообщает пресс-служба клуба. Вратарь заменил Максима Моторыгина в третьем периоде матча с «Авангардом» при счёте 3:6. Игра завершилась победой омской команды — 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Пыленков, Мамин) – 01:00 (5x5)     1:1 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 03:17 (5x4)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 14:31 (5x3)     1:3 Ожиганов (Комтуа, Сикура) – 15:12 (5x4)     2:3 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 20:50 (5x4)     3:3 Рашевский – 26:02 (5x5)     4:3 Прохоркин (Лажуа) – 34:05 (5x5)     5:3 Прохоркин (Лажуа, Чистяков) – 36:37 (5x5)     6:3 Волков (Якупов, Чистяков) – 41:41 (5x5)     6:4 Швец-Роговой (Гусев) – 44:01 (5x5)     7:4 Фьоре – 57:34 (en)    

В сезоне-2024/2025 Владимир выступал за МХК «Динамо» в Молодёжной хоккейной лиге. Всего на счету Селиванова 20 матчей в МХЛ, восемь из которых завершились победой с 90,8% отражённых бросков и коэффициентом полезности 2,88.

Следующий матч «Динамо» проведёт с «Барысом» на выезде в понедельник, 15 сентября.

