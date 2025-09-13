Минское «Динамо» переиграло «Барыс» в гостевом матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 13 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 3:1.

На шестой минуте нападающий Алекс Лимож забил первый гол и вывел минчан вперёд. На 34-й минуте форвард «Барыса» Майк Веккионе сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Алекс Лимож удвоил преимущество гостей. На 40-й минуте форвард Сэм Энас забросил третью шайбу в ворота астанинской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ранее «Барыс» одержал две победы: над «Трактором» со счётом 4:3 в овертайме и «Амуром» — 4:3 Б. «Динамо» обыграло «Спартак» (3:0) и уступило «Нефтехимику» (3:4).