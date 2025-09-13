Скидки
Главная Хоккей Новости

Барыс — Динамо Мн, результат матча 13 сентября 2025 года, счет 1:3, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» переиграло «Барыс» в гостевом матче
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, в Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал минское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Улле, Энас) – 05:11 (5x5)     1:1 Веккионе (Морелли, Галимов) – 33:32 (5x5)     1:2 Лимож (Пинчук) – 34:30 (5x5)     1:3 Энас (Лимож, Улле) – 39:51 (5x5)    

На шестой минуте нападающий Алекс Лимож забил первый гол и вывел минчан вперёд. На 34-й минуте форвард «Барыса» Майк Веккионе сравнял счёт. На 35-й минуте нападающий Алекс Лимож удвоил преимущество гостей. На 40-й минуте форвард Сэм Энас забросил третью шайбу в ворота астанинской команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Ранее «Барыс» одержал две победы: над «Трактором» со счётом 4:3 в овертайме и «Амуром» — 4:3 Б. «Динамо» обыграло «Спартак» (3:0) и уступило «Нефтехимику» (3:4).

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
