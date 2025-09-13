Евгений Корешков объяснил, с чем может быть связан спад «Трактора»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков оценил старт сезона у «Трактора». Челябинский клуб потерпел три поражения в четырёх матчах в регулярном чемпионате КХЛ.

– Некоторый спад «Трактора» связываю именно с необходимостью эмоциональной перезагрузки. Плюс если «Металлург» усилился точечно, то в Челябинске произошло больше изменений, в том числе в лидерской группе. Уход первого номера – в данном случае Фукале – это тоже небольшой стресс для любой команды.

При этом «Трактор» мне понравился в Кубке Открытия. Действующий чемпион «Локомотив» провёл его очень мощно – особенно второй период. Но в третьем «Трактор» смог добавить, а это показатель классной команды.

– Вывод?

– Думаю, что «Трактор» однозначно будет набирать обороты и попытается пойти на второй кряду длинный сезон, – приводит слова Корешкова Russia-Hockey.