Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Корешков объяснил, с чем может быть связан спад «Трактора»

Евгений Корешков объяснил, с чем может быть связан спад «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков оценил старт сезона у «Трактора». Челябинский клуб потерпел три поражения в четырёх матчах в регулярном чемпионате КХЛ.

– Некоторый спад «Трактора» связываю именно с необходимостью эмоциональной перезагрузки. Плюс если «Металлург» усилился точечно, то в Челябинске произошло больше изменений, в том числе в лидерской группе. Уход первого номера – в данном случае Фукале – это тоже небольшой стресс для любой команды.

При этом «Трактор» мне понравился в Кубке Открытия. Действующий чемпион «Локомотив» провёл его очень мощно – особенно второй период. Но в третьем «Трактор» смог добавить, а это показатель классной команды.

– Вывод?
– Думаю, что «Трактор» однозначно будет набирать обороты и попытается пойти на второй кряду длинный сезон, – приводит слова Корешкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
Эксклюзив
«Трактору» придётся снова штурмовать вершину». Большой разговор с гендиректором клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android