Хоккей

Алексей Исаков прокомментировал три победы «Торпедо» на старте сезона

Алексей Исаков прокомментировал три победы «Торпедо» на старте сезона
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о трёх победах подряд на старте сезона КХЛ. Команда лидирует в Западной конференции.

– На данный момент ваша уникальная историческая статистика в КХЛ – три игры, три победы. Ваша статистика – 100% побед. Устраивает ли вас эта цифра или вы планируете её повышать и увеличивать?
– С одной стороны, приятно. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что дистанция длинная, и на этой дистанции много всего будет.

Приятно, что начали с трёх побед. Это действительно важный момент для команды в плане психологии. Будем отталкиваться от каждого матча и не уповать на лаврах, – приводит слова Исакова официальный сайт «Торпедо».

