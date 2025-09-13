Кудашов: не хочется комментировать второй период. «Динамо» его провалило — вот результат

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от омского «Авангарда» (4:7) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» с победой. Хочется комментировать первый и третий период, но никак не хочется комментировать второй. Провальный второй отрезок – вот и результат сегодняшний. В такой слабой игре во вторых периодах есть хронические вещи, это ещё на предсезонке было. Будем исправлять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде с астанинским «Барысом» в понедельник, 15 сентября.