«Что если «Авангард» интересуется, то вопрос решённый?» Кудашов — про слухи об Уиле

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после поражения от «Авангарда» (4:7) отреагировал на слухи о том, что омский клуб интересовался нападающим бело-голубых Джорданом Уилом.

«Владислав Подъяпольский будет готов к концу месяца. Джордан Уил хорошо сыграл сегодня. «Авангард» им интересовался? Да им много клубов интересуется. Что если «Авангард» интересуется, то вопрос решённый, что ли? — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

33-летний Уил выступает за московское «Динамо» с 2022 года. Всего на счету канадца 72 шайбы и 128 результативных передач в 231 матче за бело-голубых.