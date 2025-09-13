Скидки
Кудашов: вины вратаря Моторыгина в поражении «Динамо» от «Авангарда» не вижу

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не видит вины голкипера команды Максима Моторыгина в поражении бело-голубых от «Авангарда» (4:7). В третьем периоде матча при счёте 3:6 вратарь был заменён на 17-летнего Владимира Селиванова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Пыленков, Мамин) – 01:00 (5x5)     1:1 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 03:17 (5x4)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 14:31 (5x3)     1:3 Ожиганов (Комтуа, Сикура) – 15:12 (5x4)     2:3 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 20:50 (5x4)     3:3 Рашевский – 26:02 (5x5)     4:3 Прохоркин (Лажуа) – 34:05 (5x5)     5:3 Прохоркин (Лажуа, Чистяков) – 36:37 (5x5)     6:3 Волков (Якупов, Чистяков) – 41:41 (5x5)     6:4 Швец-Роговой (Гусев) – 44:01 (5x5)     7:4 Фьоре – 57:34 (en)    

«Селиванова не выпустили раньше, потому что он ещё совсем молодой парень. Откладывали этот момент, его дебют. Не хотелось большое количество времени на него грузить. Вины Моторыгина в сегодняшнем поражении не видим, заменили его только для того, чтобы ввести в игру Селиванова», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В сезоне-2024/2025 Моторыгин провёл 49 игр, семь из которых пришлись на плей-офф. Максим отразил 1291 бросок по своим воротам, что составило 92,5% от общего количества, провёл четыре игры «на ноль» и в среднем пропускал 2,24 шайбы за игру.

