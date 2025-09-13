Кудашов: вины вратаря Моторыгина в поражении «Динамо» от «Авангарда» не вижу

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не видит вины голкипера команды Максима Моторыгина в поражении бело-голубых от «Авангарда» (4:7). В третьем периоде матча при счёте 3:6 вратарь был заменён на 17-летнего Владимира Селиванова.

«Селиванова не выпустили раньше, потому что он ещё совсем молодой парень. Откладывали этот момент, его дебют. Не хотелось большое количество времени на него грузить. Вины Моторыгина в сегодняшнем поражении не видим, заменили его только для того, чтобы ввести в игру Селиванова», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В сезоне-2024/2025 Моторыгин провёл 49 игр, семь из которых пришлись на плей-офф. Максим отразил 1291 бросок по своим воротам, что составило 92,5% от общего количества, провёл четыре игры «на ноль» и в среднем пропускал 2,24 шайбы за игру.