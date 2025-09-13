Ги Буше — о победе над «Динамо»: «Авангард» действовал уверенно, несмотря на счёт

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу над московским «Динамо» (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Сегодня мы хорошо начали, доминировали, но случилась ситуация, когда нахватали удалений. Их было слишком много, пришлось перестраиваться и эмоционально, и психологически, когда увидели на табло счёт 1:3. Но в игре с «Ак Барсом» мы слишком долго переживали пропущенные шайбы, сегодня был большой прогресс в этом вопросе. Придерживались своей системы, не было никакой паники, все боролись и сражались, каждый внёс вклад в победу.
Это не трансформация команды по ходу матча, а планомерное следование своей игре, своей системе. Конечно, мы в перерыве поговорили о первом периоде, я отметил, что именно удаления нас подвели, потому что в целом мы доминировали. Мне понравилось, что мы спокойно и уверенно действовали, несмотря на счёт на табло», — передаёт слова Ги Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
