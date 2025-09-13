Скидки
Ги Буше — о победе над «Динамо»: «Авангард» действовал уверенно, несмотря на счёт

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше оценил победу над московским «Динамо» (7:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Пыленков, Мамин) – 01:00 (5x5)     1:1 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 03:17 (5x4)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 14:31 (5x3)     1:3 Ожиганов (Комтуа, Сикура) – 15:12 (5x4)     2:3 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 20:50 (5x4)     3:3 Рашевский – 26:02 (5x5)     4:3 Прохоркин (Лажуа) – 34:05 (5x5)     5:3 Прохоркин (Лажуа, Чистяков) – 36:37 (5x5)     6:3 Волков (Якупов, Чистяков) – 41:41 (5x5)     6:4 Швец-Роговой (Гусев) – 44:01 (5x5)     7:4 Фьоре – 57:34 (en)    

«Сегодня мы хорошо начали, доминировали, но случилась ситуация, когда нахватали удалений. Их было слишком много, пришлось перестраиваться и эмоционально, и психологически, когда увидели на табло счёт 1:3. Но в игре с «Ак Барсом» мы слишком долго переживали пропущенные шайбы, сегодня был большой прогресс в этом вопросе. Придерживались своей системы, не было никакой паники, все боролись и сражались, каждый внёс вклад в победу.

Это не трансформация команды по ходу матча, а планомерное следование своей игре, своей системе. Конечно, мы в перерыве поговорили о первом периоде, я отметил, что именно удаления нас подвели, потому что в целом мы доминировали. Мне понравилось, что мы спокойно и уверенно действовали, несмотря на счёт на табло», — передаёт слова Ги Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

