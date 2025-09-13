RG: Капризов хочет получать $ 18–19 млн по новому контракту с «Миннесотой»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов хочет получать более $ 18 млн в год по новому контракту. Об этом сообщает RG со ссылкой на источники, близкие к клубу.

«Клуб не просил и не будет просить Капризова предоставить список клубов для обмена, для спешки нет причин. Сторона игрока настаивает на почти 20% от потолка зарплат. Он рассчитывает на $ 18 или даже $ 19 млн за сезон по восьмилетнему контракту.

Капризов подождёт, пока Макдэвид подпишет контракт, а затем примет решение. Владелец «Уайлд» поставил себя в затруднительное положение, заявив, что сделает Капризова самым высокооплачиваемым игроком. Теперь у него связаны руки», – сообщил источник.

Ранее инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли сообщил, что представители российского форварда отклонили клубное предложение — восьмилетний контракт на сумму $ 128 млн.

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне‑2024/2025 он набрал 56 очков (25+31) в 41 матче регулярного чемпионата и ещё 9 (5+4) очков в шести играх плей‑офф. Действующее соглашение 28‑летнего российского форварда действует до 30 июня 2026 года. По нему россиянин получает $ 9 млн в год.