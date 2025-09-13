Защитник «Трактора» Гросс: никто не переживает о старте, сезон только начинается

Защитник челябинского «Трактора» Джордан Гросс высказался о поражениях на старте сезона. Клуб в текущем регулярном чемпионате КХЛ одержал только одну победу в четырёх матчах.

«У нас чередуются линии: кто-то новый, кто-то травмирован. Ещё не было возможности сыграть в оптимальном составе. Это не отговорка, поскольку такая ситуация даёт возможность другим проявить себя и улучшить средний уровень команды. От каждого из нас требуется максимальная вовлечённость в каждой игре.

Никто не переживает о старте, конечно, нам бы хотелось выиграть все четыре матча, но сезон только начинается. В «Тракторе» много новых лиц, которым нужно время, чтобы понять нашу систему игры», – приводит слова Гросса Metaratings.