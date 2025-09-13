Кравец высказался о поражении «Барыса» от минского «Динамо»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Во-первых, хочу сразу поблагодарить болельщиков. Сегодня была великолепная поддержка. Надеюсь, болельщики увидели, что ребята бились с первой до последней секунды. Естественно, есть ошибки. К сожалению, опять, тот же момент, после забитого нами гола, нужно сдерживать эмоции, нужно правильно сыграть. Мы же практически через смену пропускаем гол, это не даёт пользы. Ну и концовка периода — последние смены, где нужно вести шайбу в другую зону, дать возможность смениться ребятам. Опять допустили такую же ошибку. Недоработка чистая.

Нужно грамотно играть, особенно внимательно после пропущенных или забитых голов, в начале и в конце периода. Не хватило голов в большинстве. Хотя моменты создавали хорошие. Вытащил в некоторых моментах вратарь минского «Динамо», но я считаю, что и наш вратарь тоже хорошо отыграл. Выстояли втроём. Много моментов положительных. Надо расти, добавлять в мастерстве и в хоккейном IQ тоже. Будем тренироваться и готовиться к следующей игре», — приводит слова Кравца официальный сайт «Барыса».