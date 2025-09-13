«Нам приходилось непросто». Главный тренер минского «Динамо» — о победе над «Барысом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Считаю, что концовка второго периода нам удалась. Оформили хороший задел, забили гол «в раздевалку», и это предрешило исход. Но начало матча было за «Барысом», нам приходилось непросто. Зак [Фукале] дал нам хороший шанс вернуться в игру и победить.

— Вели со счётом 3:0 в Нижнекамске, по итогу уступили. По ходу матча сегодня тоже выигрывали 3:1. Не было ли давления на команду?

— Согласен, в той игре не получилось победить. Мы её забыли, сделали выводы, идём дальше. Что прошло, то прошло. Тогда был хороший гандикап в счёте, но всё-таки проиграли. К сожалению, такое бывает, — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».