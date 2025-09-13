Скидки
Главная Хоккей Новости

«Нам приходилось непросто». Главный тренер минского «Динамо» — о победе над «Барысом»

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Барысом» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Улле, Энас) – 05:11 (5x5)     1:1 Веккионе (Морелли, Галимов) – 33:32 (5x5)     1:2 Лимож (Пинчук) – 34:30 (5x5)     1:3 Энас (Лимож, Улле) – 39:51 (5x5)    

— Считаю, что концовка второго периода нам удалась. Оформили хороший задел, забили гол «в раздевалку», и это предрешило исход. Но начало матча было за «Барысом», нам приходилось непросто. Зак [Фукале] дал нам хороший шанс вернуться в игру и победить.

— Вели со счётом 3:0 в Нижнекамске, по итогу уступили. По ходу матча сегодня тоже выигрывали 3:1. Не было ли давления на команду?
— Согласен, в той игре не получилось победить. Мы её забыли, сделали выводы, идём дальше. Что прошло, то прошло. Тогда был хороший гандикап в счёте, но всё-таки проиграли. К сожалению, такое бывает, — приводит слова Квартальнова официальный сайт минского «Динамо».

Минское «Динамо» переиграло «Барыс» в гостевом матче
