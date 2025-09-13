Скидки
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» продлил контракт с голкипером Найтом на три года

«Чикаго Блэкхоукс» объявил о новом трёхлетнем соглашении с 24-летним американским голкипером Спенсером Найтом. Кэпхит вратаря составит $ 5,83 млн, договор вступит в силу с сезона-2026/2027.

Напомним, по ходу прошлого чемпионата Спенсер Найт перешёл в «Чикаго» из «Флориды Пантерз» в результате обмена. Он установил личный рекорд, проведя 38 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, отражая в среднем 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,72.

Всего на счету голкипера 95 игр в НХЛ, в которых он оформил пять шат-аутов, показав коэффициент надёжности 2,83 при 90,4% отражённых бросков.

