40-летний форвард «Лос-Анджелеса» Перри выбыл на 6-8 недель из-за травмы колена

40-летний нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кори Перри пропустит от шести до восьми недель из-за травмы колена. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. Форвард получил повреждение перед тренировочным лагерем «Лос-Анджелеса» во время занятия на льду с одноклубниками.

Таким образом, хоккеист рискует пропустить первый месяц регулярного чемпионата. «Кингз» начнут сезон 7 октября матчем с «Колорадо Эвеланш».

В межсезонье Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на один год, заработная плата игрока составит $ 3,5 млн. Два предыдущих сезона нападающий провёл в «Эдмонтон Ойлерз», в сезоне-2024/2025 на его счету 30 (19+11) очков в 81 матче регулярного чемпионата и 14 (10+4) очков в 22 играх плей-офф.