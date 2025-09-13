Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

40-летний форвард «Лос-Анджелеса» Перри выбыл на 6-8 недель из-за травмы колена

40-летний форвард «Лос-Анджелеса» Перри выбыл на 6-8 недель из-за травмы колена
Комментарии

40-летний нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кори Перри пропустит от шести до восьми недель из-за травмы колена. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. Форвард получил повреждение перед тренировочным лагерем «Лос-Анджелеса» во время занятия на льду с одноклубниками.

Таким образом, хоккеист рискует пропустить первый месяц регулярного чемпионата. «Кингз» начнут сезон 7 октября матчем с «Колорадо Эвеланш».

В межсезонье Перри подписал контракт с «Лос-Анджелесом» на один год, заработная плата игрока составит $ 3,5 млн. Два предыдущих сезона нападающий провёл в «Эдмонтон Ойлерз», в сезоне-2024/2025 на его счету 30 (19+11) очков в 81 матче регулярного чемпионата и 14 (10+4) очков в 22 играх плей-офф.

Материалы по теме
«Рад новому вызову. Будет весело». Перри поделился ожиданиями от игры за «Лос-Анджелес»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android