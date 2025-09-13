«Я до сих пор в шоке». 17-летний вратарь московского «Динамо» Селиванов — о дебюте в КХЛ

17-летний голкипер московского «Динамо» Владимир Селиванов высказался о своём дебютном матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые проиграли «Авангарду» (4:7) в выездной встрече. Вратарь заменил Максима Моторыгина в третьем периоде при счёте 3:6.

– Поздравляем с дебютом в КХЛ. Как тебе первый опыт игры в лиге?

– Спасибо большое. Эмоции положительные. Я считаю, что здорово сыграл, уверенно. Спасибо парням за поддержку. Жаль, что не получилось выиграть, но ничего – значит, получится в следующий раз.

– Кроме дебюта, ты теперь являешься самым молодым вратарём в лиге. Как эмоции от этого?

– Эмоции великолепные. Если честно, я до сих пор в шоке. Продолжаю трудиться, всё идёт через работу.

– «Авангард» не смог тебе забить. Это тоже можно считать твоей победой.

– Свой отрезок я сыграл 1:1, можно сказать. Забили в пустые же. Но хорошо, что сам не пропустил, это определённо придаст уверенности в дальнейших матчах.

– Можешь вспомнить момент, когда Алексей Николаевич [Кудашов] сказал тебе, что ты выходишь играть?

– Нам забили шестую, и я посмотрел на Алексея Николаевича. Он смотрел на тренера вратарей и что-то показывал. Затем Артём Иванович [Яцкевич] сказал мне выходить на лёд. Когда я сделал шаг на лёд, он сказал мне: «Мечты сбываются».

Я с улыбкой направился к воротам. Ко мне подъехал Игорь Ожиганов и сказал кайфовать от процесса, также Никита Гусев и Марио Паталаха приободрили. Никакого сумбура и волнения не было. Всё прошло хорошо.

– Может, была какая-то обратная связь от Максима Моторыгина после матча?

– Когда я его сменил, он мне сразу сказал: «Ничего не бойся». И после игры он поздравил меня с дебютом. Никита Серебряков сказал мне то же самое на рукопожатии, за это ему спасибо, — приводит слова Селиванова официальный сайт «Динамо».