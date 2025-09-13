Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я до сих пор в шоке». 17-летний вратарь московского «Динамо» Селиванов — о дебюте в КХЛ

«Я до сих пор в шоке». 17-летний вратарь московского «Динамо» Селиванов — о дебюте в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

17-летний голкипер московского «Динамо» Владимир Селиванов высказался о своём дебютном матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые проиграли «Авангарду» (4:7) в выездной встрече. Вратарь заменил Максима Моторыгина в третьем периоде при счёте 3:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Пыленков, Мамин) – 01:00 (5x5)     1:1 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 03:17 (5x4)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 14:31 (5x3)     1:3 Ожиганов (Комтуа, Сикура) – 15:12 (5x4)     2:3 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 20:50 (5x4)     3:3 Рашевский – 26:02 (5x5)     4:3 Прохоркин (Лажуа) – 34:05 (5x5)     5:3 Прохоркин (Лажуа, Чистяков) – 36:37 (5x5)     6:3 Волков (Якупов, Чистяков) – 41:41 (5x5)     6:4 Швец-Роговой (Гусев) – 44:01 (5x5)     7:4 Фьоре – 57:34 (en)    

– Поздравляем с дебютом в КХЛ. Как тебе первый опыт игры в лиге?
– Спасибо большое. Эмоции положительные. Я считаю, что здорово сыграл, уверенно. Спасибо парням за поддержку. Жаль, что не получилось выиграть, но ничего – значит, получится в следующий раз.

– Кроме дебюта, ты теперь являешься самым молодым вратарём в лиге. Как эмоции от этого?
– Эмоции великолепные. Если честно, я до сих пор в шоке. Продолжаю трудиться, всё идёт через работу.

– «Авангард» не смог тебе забить. Это тоже можно считать твоей победой.
– Свой отрезок я сыграл 1:1, можно сказать. Забили в пустые же. Но хорошо, что сам не пропустил, это определённо придаст уверенности в дальнейших матчах.

– Можешь вспомнить момент, когда Алексей Николаевич [Кудашов] сказал тебе, что ты выходишь играть?
– Нам забили шестую, и я посмотрел на Алексея Николаевича. Он смотрел на тренера вратарей и что-то показывал. Затем Артём Иванович [Яцкевич] сказал мне выходить на лёд. Когда я сделал шаг на лёд, он сказал мне: «Мечты сбываются».

Я с улыбкой направился к воротам. Ко мне подъехал Игорь Ожиганов и сказал кайфовать от процесса, также Никита Гусев и Марио Паталаха приободрили. Никакого сумбура и волнения не было. Всё прошло хорошо.

– Может, была какая-то обратная связь от Максима Моторыгина после матча?
– Когда я его сменил, он мне сразу сказал: «Ничего не бойся». И после игры он поздравил меня с дебютом. Никита Серебряков сказал мне то же самое на рукопожатии, за это ему спасибо, — приводит слова Селиванова официальный сайт «Динамо».

Материалы по теме
Голевой фестиваль в Омске! «Авангард» уверенно обыграл «Динамо» в матче с 11 шайбами
Видео
Голевой фестиваль в Омске! «Авангард» уверенно обыграл «Динамо» в матче с 11 шайбами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android