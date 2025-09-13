Скидки
Нападающий «Шанхайских Драконов» Спунер — о Галлане: ребята хотят ради него играть

Нападающий «Шанхайских Драконов» Спунер — о Галлане: ребята хотят ради него играть
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райан Спунер заявил, что под руководством канадского тренера Жерара Галлана команда играет в североамериканский хоккей.

«У меня было много тренеров, я поиграл в большом количестве команд. Про Галлана могу сказать только самое хорошее. У нас очень интенсивные тренировки, очень высокий темп. Мы играем в североамериканский хоккей, для меня это является плюсом. Галлан — тренер для игроков. Ребята хотят ради него играть, но и он в ответ делает всё для ребят», — приводит слова Спунера ТАСС.

Последние два сезона 33-летний форвард играл за «Авангард». В прошлом сезоне нападающий провёл 67 матчей за «ястребов», в которых забросил 10 шайб и сделал 32 результативные передачи.

Комментарии
