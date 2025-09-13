Вратарь «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар представил новый шлем

Голкипер «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар презентовал новый шлем, сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Патрик Рыбар представил свой новый шлем — и это невероятная красота. В основе композиции — наш логотип и чешуя дракона. Кроме того, Патрик нанёс на шлем герб Словакии, имена супруги и дочери, а также своё прозвище: как вы помните, это Рыба», — сказано в сообщении команды в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно в телеграм-канале ХК «Шанхайские Драконы».

В сезоне-2024/2026 31-летний Рыбар провёл за «Спартак» и «Куньлунь Ред Стар» 27 матчей, где одержал 12 побед с 90,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,23. В нынешнем сезоне на счету вратаря три игры, две из которых завершились победой.