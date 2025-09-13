Скидки
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард оценил ход переговоров по новому контракту



Канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард рассказал о ходе переговоров по новому контракту с клубом. Действующее соглашение 20-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2026 года. Он может стать ограниченно свободным агентом.

«Ничего необычного, обе стороны довольны своим положением. Они знают, что я хочу остаться; я знаю, что они хотят, чтобы я остался. Так что я не так уж сильно об этом думаю. Когда это произойдёт, то произойдёт», – приводит слова Бедарда официальный сайт НХЛ.

Напомним, в 2023 году нападающий был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ под общим первым номером. В минувшем сезоне Бедард принял участие в 82 матчах в регулярном чемпионате, где набрал 67 (23+44) очков.


