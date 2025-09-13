Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин сравнил уровень КХЛ и АХЛ

Канадский вратарь ЦСКА Спенсер Мартин заявил, что Континентальная хоккейная лига сильнее Американской хоккейной лиги.

«Похоже, что здесь уровень мастерства выше, и нужно быть сосредоточенным, чтобы быть в своей лучшей форме каждый день. В АХЛ тоже требовалась концентрация, но здесь ребята сильнее. Мне невероятно приятно быть частью этой лиги и моей команды», – приводит слова Мартина «Советский спорт».

30-летний голкипер провёл три матча в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, отражая 95,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,01. В сезоне-2024/2025 Мартин провёл за «Чикаго Вулвз» из АХЛ 33 матча, где одержал 20 побед.