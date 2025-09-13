Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин сравнил уровень КХЛ и АХЛ

Вратарь ЦСКА Спенсер Мартин сравнил уровень КХЛ и АХЛ
Комментарии

Канадский вратарь ЦСКА Спенсер Мартин заявил, что Континентальная хоккейная лига сильнее Американской хоккейной лиги.

«Похоже, что здесь уровень мастерства выше, и нужно быть сосредоточенным, чтобы быть в своей лучшей форме каждый день. В АХЛ тоже требовалась концентрация, но здесь ребята сильнее. Мне невероятно приятно быть частью этой лиги и моей команды», – приводит слова Мартина «Советский спорт».

30-летний голкипер провёл три матча в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, отражая 95,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,01. В сезоне-2024/2025 Мартин провёл за «Чикаго Вулвз» из АХЛ 33 матча, где одержал 20 побед.

Материалы по теме
«Играть за эту команду — потрясающее чувство». Голкипер Мартин — о выступлении за ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android