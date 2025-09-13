Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался об игре команды на старте сезона

Защитник «Северстали» Никита Камалов оценил игру череповецкого клуба на старте регулярного чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Андрея Козырева на выезде обыграла «Нефтехимик» (5:0), уступила «Локомотиву» (1:4) и победила «Спартак» (2:1).

– Как оцените старт сезона для себя лично и для команды?

– В целом удовлетворительно. Правда, в Ярославле получили по шапке. Это полезно в начале нашего большого пути. «Локомотив» приземлил нас и показал на наши ошибки и места в игре, которые нужно улучшить. И я думаю, что в матче со «Спартаком» мы уже их исправили.

– Как успели адаптироваться в команде и в Череповце?

– Всё отлично. В Череповце всё есть для хоккея и быта. Моя семья радуется. В «Северстали» я открываю для себя много нового в плане хоккея, выхожу на новые горизонты. Впитываю свежую информацию как губка, хотя мне уже 30 лет и я не первый день в хоккее. Мне здесь очень круто, — приводит слова Камалова «РБ Спорт».