Сегодня, 13 сентября, состоялись два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 13 сентября 2025 года:

«Авангард» — «Динамо» М — 7:4;

«Барыс» — «Динамо» Мн — 1:3.

Отметим, что регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив».