Результаты матчей ВХЛ на 13 сентября 2025 года

Сегодня, 13 сентября, состоялись два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 13 сентября 2025 года:

«Торпедо-Горький» — «Кристалл» — 0:2;

ЦСК ВВС — «Звезда» — 1:3.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Напомним, в прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».