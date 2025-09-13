Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 13 сентября 2025 года

Сегодня, 13 сентября, состоялись 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 13 сентября 2025 года:

«Авто» — «Белые Медведи» — 2:5;

«Мамонты Югры» — «Омские Ястребы» — 2:4;

«Алмаз» — Академия Михайлова — 1:8;

Академия СКА — «Тайфун» — 0:4;

«Динамо-Карелия» — «Сахалинские Акулы» — 2:3;

«Красная Армия» — «Красная Машина-Юниор» — 6:2;

МХК «Атлант» — МХК «Спартак» — 2:3;

«АКМ-Юниор» — «Капитан» — 0:3;

«Локо» — МХК «Динамо» М — 1:2 ОТ;

«Динамо-Шинник» — «Амурские Тигры» — 2:1.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.