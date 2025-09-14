Скидки
Хоккей Новости

Умер бывший глава Ассоциации игроков НХЛ и экс-консультант КХЛ Боб Гуденау

Бывший глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Боб Гуденау умер на 73-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Национальная хоккейная лига скорбит о кончине Боба Гуденау, хоккеиста до мозга костей, который был капитаном команды в Гарварде и профессионально играл в Международной хоккейной лиге, после чего работал агентом игроков и исполнительным директором Ассоциации игроков НХЛ в течение 14 лет. Боб был опытным адвокатом и защитником хоккеистов, которых он представлял как агент и как глава ассоциации игроков. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его жене, детям, а также многочисленным друзьям и поклонникам во всём хоккее», — приводит слова комиссара лиги Гэри Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Гуденау был исполнительным директором Ассоциации с 1992 по 2005 год, сменив в этой должности Алана Иглсона. В 2007 году экс-глава профсоюза некоторое время был участником экспертного совета КХЛ и консультантом руководства лиги при её запуске.

