Николай Прохоркин — 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин стал 13-м игроком в истории омского клуба, сделавшим хет-трик в матчах Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба «ястребов». 31-летний форвард забросил три шайбы в игре с московским «Динамо» (7:4).

Ранее это делали Рид Буше (три раза), Яромир Ягр, Корбан Найт (оба — дважды), Ансси Салмела, Томаш Заборски, Сергей Широков, Андре Петерссон, Илья Михеев, Сергей Шумаков, Владимир Ткачёв, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.

До игры с «Динамо» Прохоркин забил один гол в двух матчах. В сезоне-2024/2025 Николай провёл за омичей 40 игр в регулярке и набрал 31 (11+20) очко при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету Прохоркина 13 матчей, две заброшенные шайбы и пять результативных передач.