Николай Прохоркин — 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ

Николай Прохоркин — 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ
Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин стал 13-м игроком в истории омского клуба, сделавшим хет-трик в матчах Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба «ястребов». 31-летний форвард забросил три шайбы в игре с московским «Динамо» (7:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Пыленков, Мамин) – 01:00 (5x5)     1:1 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 03:17 (5x4)     1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 14:31 (5x3)     1:3 Ожиганов (Комтуа, Сикура) – 15:12 (5x4)     2:3 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 20:50 (5x4)     3:3 Рашевский – 26:02 (5x5)     4:3 Прохоркин (Лажуа) – 34:05 (5x5)     5:3 Прохоркин (Лажуа, Чистяков) – 36:37 (5x5)     6:3 Волков (Якупов, Чистяков) – 41:41 (5x5)     6:4 Швец-Роговой (Гусев) – 44:01 (5x5)     7:4 Фьоре (Мартынов) – 57:34 (en)    

Ранее это делали Рид Буше (три раза), Яромир Ягр, Корбан Найт (оба — дважды), Ансси Салмела, Томаш Заборски, Сергей Широков, Андре Петерссон, Илья Михеев, Сергей Шумаков, Владимир Ткачёв, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.

До игры с «Динамо» Прохоркин забил один гол в двух матчах. В сезоне-2024/2025 Николай провёл за омичей 40 игр в регулярке и набрал 31 (11+20) очко при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету Прохоркина 13 матчей, две заброшенные шайбы и пять результативных передач.

