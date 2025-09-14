Николай Прохоркин — 13-й игрок в истории «Авангарда» с хет-триком в КХЛ
Поделиться
Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин стал 13-м игроком в истории омского клуба, сделавшим хет-трик в матчах Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба «ястребов». 31-летний форвард забросил три шайбы в игре с московским «Динамо» (7:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Пыленков, Мамин) – 01:00 (5x5) 1:1 Прохоркин (Окулов, Потуральски) – 03:17 (5x4) 1:2 Уил (Гусев, Пыленков) – 14:31 (5x3) 1:3 Ожиганов (Комтуа, Сикура) – 15:12 (5x4) 2:3 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 20:50 (5x4) 3:3 Рашевский – 26:02 (5x5) 4:3 Прохоркин (Лажуа) – 34:05 (5x5) 5:3 Прохоркин (Лажуа, Чистяков) – 36:37 (5x5) 6:3 Волков (Якупов, Чистяков) – 41:41 (5x5) 6:4 Швец-Роговой (Гусев) – 44:01 (5x5) 7:4 Фьоре (Мартынов) – 57:34 (en)
Ранее это делали Рид Буше (три раза), Яромир Ягр, Корбан Найт (оба — дважды), Ансси Салмела, Томаш Заборски, Сергей Широков, Андре Петерссон, Илья Михеев, Сергей Шумаков, Владимир Ткачёв, Дамир Шарипзянов и Джованни Фьоре.
До игры с «Динамо» Прохоркин забил один гол в двух матчах. В сезоне-2024/2025 Николай провёл за омичей 40 игр в регулярке и набрал 31 (11+20) очко при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету Прохоркина 13 матчей, две заброшенные шайбы и пять результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:52
-
08:36
-
08:14
- 13 сентября 2025
-
23:56
-
23:48
-
23:36
-
23:14
-
22:46
-
22:24
-
22:02
-
21:42
-
21:22
-
20:52
-
20:34
-
20:12
-
19:44
-
19:16
-
19:04
-
18:38
-
18:18
-
18:12
-
18:06
-
18:00
-
17:52
-
17:32
-
17:17
-
16:58
-
16:28
-
15:50
-
15:34
-
15:19
-
15:00