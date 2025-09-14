Скидки
Расписание матчей МХЛ на 14 сентября 2025 года

Сегодня, 14 сентября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 14 сентября 2025 года (время московское):

11:00. «Мамонты Югры» – «Омские Ястребы»;
13:00. «Спутник» – «Снежные Барсы»;
13:00. «Локо-76» – МХК «Молот»;
13:00. «Ладья» – «Кузнецкие Медведи»;
13:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Сахалинские Акулы»;
13:00. Академия СКА – «Тайфун».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
