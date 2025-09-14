«Это такой способ замкнуть круг». 40-летний Флёри — о пробном контракте с «Питтсбургом»

40-летний голкипер Марк-Андре Флёри высказался о заключении пробного контракта с «Питтсбург Пингвинз». Напомним, экс-вратарь «пингвинов», трижды выигравший Кубок Стэнли в составе клуба, завершил карьеру после окончания прошлого сезона.

«Я завершил карьеру. Пару раз потренируюсь с «Питтсбургом» и сыграю один период в выставочном матче с «Коламбусом». В моём возрасте этого достаточно. Мне не хочется говорить, что я завершаю карьеру игроком «Пингвинз». Не хочу проявлять неуважение к «Миннесоте». За «Уайлд» я сыграл свой последний матч (официальный в НХЛ. – Прим. «Чемпионата»). Я подписал свой последний контракт именно с ними. Этот клуб много для меня сделал.

Но я хотел вернуться туда, где всё начиналось. Я воспринимаю это как отсылку к прошлому. Надену свитер «Питтсбурга» в последний раз и снова увижу старых друзей. Это такой способ замкнуть круг. Идея исходила от Кайла Дубаса. Он заговорил со мной об этом, когда мы были в сборной на ЧМ вместе с Сидом [Кросби]. Я не ожидал, что будет такое предложение. К концу сезона у меня ныло всё тело. Нужно было время, чтобы всё обдумать. У меня есть гордость, и хочется хорошо сыграть.

Я попросил его позволить мне подумать. Немного колебался. Но неделю назад дал согласие. Минувшим летом я тренировался всего-то один раз. Не хочется выглядеть идиотом, но это шанс поиграть и повеселиться. Я буду кататься с сегодняшнего дня и до 27 сентября. Я не тренировался, но у меня не пивной живот. Я всё ещё в хорошей форме. «Питтсбург» хочет сделать все на высшем уровне. Они пригласили всю мою семью на этот матч. Я очень тронут этим жестом», – приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.