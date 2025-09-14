Расписание матчей ВХЛ на 14 сентября 2025 года

Сегодня, 14 сентября, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 14 сентября 2025 года (время московское):

09:00. «Металлург» Нк – «Динамо-Алтай»;

11:00. «Горняк-УГМК» – «Ижсталь»;

13:30. ХК «Норильск» – «Ростов»;

15:00. «Молот» – «Олимпия»;

15:00. «Югра» – «Нефтяник»;

17:00. АКМ – «Магнитка»;

17:00. «Рязань-ВДВ» – «Южный Урал».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.