Сегодня, 14 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 14 сентября 2025 года (время московское):

14:00. «Нефтехимик» – «Локомотив»;

17:00. «Северсталь» – ЦСКА;

17:00. «Ак Барс» – «Металлург» Мг;

17:00. ХК «Сочи» – «Трактор»;

17:00. «Спартак» – «Торпедо»;

17:00. СКА – «Лада».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.