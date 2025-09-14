Скидки
Директор «Металлурга»: с момента прихода в клуб Разин занимается только тренерской работой

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что в клубе есть чёткое разделение полномочий и Андрей Разин занимается только тренерской работой.

– У нас чёткое разделение полномочий. Каждый работает по своим должностным инструкциям. Это касается и спортивного директора, и главного тренера. Спортивный директор занимается селекцией. Главный тренер работает с командой и работает на достижение спортивного результата. Тот же Разин с того момента, как пришёл в «Металлург», занимается только тренерской работой.

– То есть даже переход в «Металлург» большой группы игроков «Северстали» в течение первого сезона Разина не был его единоличной инициативой?
– Это было его пожеланием, но и клуб совместными усилиями работал над их переходами. Это была общая работа на результат. Мы предлагаем – главный тренер подтверждает те или иные кандидатуры, – приводят слова Жлобы «Известия».

