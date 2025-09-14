Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Сибири» Широков — о старте сезона: дайте, пожалуйста, команде немного времени

Капитан «Сибири» Широков — о старте сезона: дайте, пожалуйста, команде немного времени
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Сибири» Сергей Широков оценил старт сезона для команды и призвал дать новосибирскому клубу время на притирку и отход от нагрузок.

– «Сибирь» начала регулярный чемпионат КХЛ с домашних 0:2 с «Амуром» и 2:1 по буллитам с «Адмиралом». Как оцените старт?
– Как тяжёлый. Пять периодов не могли забить гол, хотя создавали немало моментов. Это давило на команду. Тем важнее шайба Алексея Яковлева в концовке матча с «Адмиралом». Команда раскрепостилась, довела дело до победы. Надо подхватить этот импульс – и перенести его на чемпионат, на предстоящее турне по Дальнему Востоку.

– Причины такого старта? Экспертами многое говорилось об очень жёсткой предсезонке…
– У нас действительно немного поменялась летняя подготовка, получили высокие нагрузки, чтобы более стабильно провести сезон. Сейчас постепенно выходим из них. Но никто и не говорил, что будет легко, нагрузки – необходимое дело для профессиональных спортсменов.

Другой фактор – у нас новая линия легионеров, обновлённый состав. Посмотрите на лигу, даже лидеры последних лет – например, «Магнитка» или «Трактор» – после обновления с проблемами входят в сезон, мало забивают. Идёт притирка и у нас, так что дайте, пожалуйста, команде немного времени, – приводит слова Широкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Капитан «Сибири» Широков рассказал, как относится к матчам КХЛ 7 сентября
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android