Главный тренер фарм-клуба «Монреаля» оценил игру Ивана Демидова

Главный тренер «Лаваль Рокет», фарм-клуба «Монреаль Канадиенс», Паскаль Венсан высказался об игре российского форварда канадского клуба Ивана Демидова.

«Каждый раз, когда ты выпускаешь его на лёд, кажется, что что-то произойдёт. И это действительно происходит, и у нас появляется шанс забить. Сегодня у нас было много шансов забить, и большинство из них были связаны с ним. То, что он может делать на льду, — это не везение; он парень, который работал над своей игрой. Он ещё молод, и он будет продолжать совершенствоваться. Но он тот игрок, который может изменить ход игры в любой момент. Для тренера это здорово», — приводит слова Венсана журналист Эрик Энгельс в социальной сети Х.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В прошлом сезоне он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.