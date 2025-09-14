Скидки
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и «Металлургом» из Магнитогорска. Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды уже встречались в первом матче сезона. Встреча завершилась победой магнитогорцев в серии буллитов со счётом 4:3.

Также «Ак Барс» на старте сезона провёл ещё два матча: с «Авангардом» (2:1) и «Автомобилистом» (3:6). «Металлург» потерпел два поражения: от «Салават Юлаева» (2:3 ОТ) и московского «Динамо» (1:2 Б).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
За «Ак Барс» сыграл Алистров, но он не подписал полноценный контракт с клубом. Как так?
За «Ак Барс» сыграл Алистров, но он не подписал полноценный контракт с клубом. Как так?
