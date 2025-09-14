«Ак Барс» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Казани состоится встреча между местным «Ак Барсом» и «Металлургом» из Магнитогорска. Матч на стадионе «Татнефть-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды уже встречались в первом матче сезона. Встреча завершилась победой магнитогорцев в серии буллитов со счётом 4:3.

Также «Ак Барс» на старте сезона провёл ещё два матча: с «Авангардом» (2:1) и «Автомобилистом» (3:6). «Металлург» потерпел два поражения: от «Салават Юлаева» (2:3 ОТ) и московского «Динамо» (1:2 Б).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.