Видео: Овечкин играет в хоккей с сыновьями и защитником «Вашингтона» Сандином у себя дома

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в хоккей с сыновьями и защитником «столичных» Расмусом Сандином на деревянном полу своего дома.

Ранее Овечкин занял 50-е место в списке лучших игроков НХЛ предстоящего сезона-2025/2026 по версии официального сайта лиги.

В апреле 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ (894), сейчас в активе российского форварда 897 голов.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября мск. «Вашингтон» первый матч в чемпионате проведёт дома с «Бостоном» в ночь на 9 октября.

