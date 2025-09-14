Форвард «Каролины» Джарвис назвал Маршана лучшим трэштокером в НХЛ

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис составил свой список главных трэштокеров НХЛ и назвал форварда «Флориды Пантерз» Брэда Маршана лучшим трэштокером в НХЛ.

«Маршан на вершине – не знаю, кто может превзойти его (смеётся). Лично я в этом плане где-то на дне – просто не успеваю так быстро что-то выпалить», – приводит слова Джарвиса Sportskeeda.

Также он включил в список Трэвиса Конечны, братьев Ткачуков, Тома Уилсона, Дрю Даути, Клода Жиру, Эвандера Кейна, Расмуса Андерссона и Райана Ривза.

37-летний Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», он присоединился к «Флориде» в результате обмена в марте 2025 года.