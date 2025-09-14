«Козыреву отказать не мог». Защитник Никита Камалов — о переходе в «Северсталь»

Защитник «Северстали» Никита Камалов объяснил, почему согласился перейти в череповецкий клуб. В прошлом сезоне 30-летний хоккеист выступал за «Барыс» и «Металлург».

– Почему вы выбрали именно «Северсталь»? Были ли у вас летом какие-то другие варианты?

– Варианты были, но я не мог отказать Андрею Леонидовичу [Козыреву]. Он позвал меня, плюс от клуба было хорошее предложение. Мне хотелось поиграть в тот хоккей, который показывает «Северсталь».

– Как опишете Козырева?

– Хороший, честный, боевой мужик. Все знают, как он играл в хоккей и как он тренирует сейчас. Меня всё устраивает.

– Команда играет в весёлый хоккей. Вам как защитнику приходится ли тяжелее?

– Мне всё нравится, – приводит слова Камалова «РБ Спорт».