Директор «Металлурга» прокомментировал лишение Егора Яковлева звания капитана

Аудио-версия:
Комментарии

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба высказался о лишении защитника команды Егора Яковлева капитанской нашивки. На сезон-2025/2026 капитаном «Металлурга» был выбран игрок обороны Алексей Маклюков.

– Ситуация с Егором Яковлевым – лишение капитанской нашивки перед сезоном и отсутствие в составе на стартовый матч с «Ак Барсом» – как должна восприниматься?
– Это внутренняя кухня клуба. Ситуация обсуждалась не раз, и я не вижу смысла раскачивать её снова. Тот же Разин уже объяснял причины смены капитана.

– Вам добавить к этому нечего?
– Он транслировал не только свою позицию, но и всего клуба. Капитанскую нашивку должен носить тот, кто является лидером не только в раздевалке, но и на льду, – приводят слова Жлобы «Известия».

