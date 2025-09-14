«Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и нижегородским «Торпедо». Матч на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» на старте сезона провёл три матча: с «Сочи» (4:3), минским «Динамо» (0:3) и «Северсталью» (1:2). «Торпедо» остаётся пока единственной непобеждённой командой. На счету нижегородцев три победы: над «Салаватом Юлаевым» (4:3), СКА (3:2 ОТ) и «Ладой» (4:3).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.