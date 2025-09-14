Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Сибири» Широков высказался о 20-м сезоне в своей карьере

Капитан «Сибири» Широков высказался о 20-м сезоне в своей карьере
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний нападающий и капитан «Сибири» Сергей Широков рассказал, в чём особенность 20-го сезона в профессиональной карьере.

– Для вас это 20-й сезон профессиональной карьеры. В чём его специфика?
– Специфика в том, что с каждым годом нужно всё больше тренироваться. Поэтому внёс небольшие коррективы в личную подготовку. Плюс с возрастом требуется дополнительное время для восстановления. Молодым в этом плане легче, это физиология. Но вообще быть в хоккее – это большое счастье. И личное, и профессиональное.

– Какие задачи ставите перед собой?
– С возрастом на первый план выходят именно командные задачи. У нас хороший коллектив, амбициозная команда, которая способна выходить в плей-офф и радовать болельщиков. Кстати, у «Сибири» действительно уникальные болельщики, огромное им спасибо за поддержку! Даже на контрольные игры в Новосибирске приходили под десять тысяч зрителей. Чувствуем их доверие, понимаем значение «Сибири» для региона. Для нас это дополнительная мотивация для решения главной задачи, – приводит слова Широкова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Капитан «Сибири» Широков — о старте сезона: дайте, пожалуйста, команде немного времени
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android