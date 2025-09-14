Капитан «Сибири» Широков высказался о 20-м сезоне в своей карьере

39-летний нападающий и капитан «Сибири» Сергей Широков рассказал, в чём особенность 20-го сезона в профессиональной карьере.

– Для вас это 20-й сезон профессиональной карьеры. В чём его специфика?

– Специфика в том, что с каждым годом нужно всё больше тренироваться. Поэтому внёс небольшие коррективы в личную подготовку. Плюс с возрастом требуется дополнительное время для восстановления. Молодым в этом плане легче, это физиология. Но вообще быть в хоккее – это большое счастье. И личное, и профессиональное.

– Какие задачи ставите перед собой?

– С возрастом на первый план выходят именно командные задачи. У нас хороший коллектив, амбициозная команда, которая способна выходить в плей-офф и радовать болельщиков. Кстати, у «Сибири» действительно уникальные болельщики, огромное им спасибо за поддержку! Даже на контрольные игры в Новосибирске приходили под десять тысяч зрителей. Чувствуем их доверие, понимаем значение «Сибири» для региона. Для нас это дополнительная мотивация для решения главной задачи, – приводит слова Широкова Russia-Hockey.