СКА — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и тольяттинской «Ладой». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА на старте сезона провёл три матча: с «Шанхайскими Драконами» (4:7), «Торпедо» (2:3 ОТ) и «Трактором» (5:2). «Лада» одержала одну победу над «Автомобилистом» (4:3) и потерпела одно поражение от «Торпедо» (3:4).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.