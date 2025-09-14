СКА — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 сентября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и тольяттинской «Ладой». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА на старте сезона провёл три матча: с «Шанхайскими Драконами» (4:7), «Торпедо» (2:3 ОТ) и «Трактором» (5:2). «Лада» одержала одну победу над «Автомобилистом» (4:3) и потерпела одно поражение от «Торпедо» (3:4).
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.